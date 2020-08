Rentrée scolaire : Jean-Michel Blanquer "n’a pas rassuré", selon le SNUipp-FSU

Le SNUipp-FSU, premier syndicat des écoles primaires, a demandé le report de la rentrée scolaire. En vain. "Nous prenons acte de ce refus du ministre de l’Education nationale", affirme Guislaine David sur franceinfo, jeudi 20 août.

"Réponses floues" de Blanquer

"Jean-Michel Blanquer n’a pas rassuré jeudi soir les enseignants et les parents d’élèves parce qu’il a décidé de maintenir le protocole établi en juillet qui est allégé par rapport à celui de juin, alors que la situation sanitaire a évolué au mois d’août", déplore la porte-parole du syndicat SNUipp-FSU. "Les mesures sont renforcées dans les entreprises ou dans l’espace public et on l’allège à l’école. C’est inquiétant. Nous attendions un nouveau protocole", regrette-t-elle.

"Les réponses apportées ce soir restent floues, notamment sur la procédure en cas de suspicion de cas de coronavirus", explique la syndicaliste. "Nous ne souhaitons pas une scolarisation en pointillés, l’idée est d’avoir un principe de précaution partout pour ne pas avoir de fermeture de classes ou d’écoles", conclut Guislaine David.