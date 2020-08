Port du masque obligatoire à Paris : "C'est une ardente obligation" et une mesure plus "lisible" pour deux maires parisiens de droite

Le port du masque à l'extérieur n'est obligatoire que pour l'instant dans certains secteurs de la capitale. Le Premier ministre a annoncé jeudi que cette obligation va bientôt s'appliquer dans l'ensemble de Paris.

Lors d'une conférence de presse jeudi 27 août, le Premier ministre Jean Castex a indiqué que le port du masque va être rendu obligatoire dans toutes les rues de Paris pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronaviirus. Une mesure qui pourrait s'appliquer à la petite couronne francilienne, selon le chef du gouvernement. Le maire Les Républicains du 15e arrondissement Philippe Goujon salue une mesure plus "lisible" que la précédente et la maire divers droite du 5e arrondissement Florence Berthoud estime que "c'est une ardente obligation", jeudi sur franceinfo.

"Le port du masque, c'est une ardente obligation", pour la maire du 5e arrondissement qui salue une décision "sage" qui est "plus simple et plus clair. Même si c'est une contrainte, il faut porter le masque tout simplement pour protéger la population. (…) Nous devons tous être responsables", déclare-t-elle.

Une mesure plus compréhensible pour les deux maires

"C'est une mesure que je réclame depuis au moins 15 jours, trois semaines. Je regrette ce manque d'anticipation et qu'on soit toujours en réactions plutôt qu'en prévision de ce qui va se passer, critique Philippe Goujon. Ces mesures qui consistaient à faire porter le masque dans telle ou telle rue, tel ou tel quartier, n'avaient aucun sens. Il n'y a pas de lisibilité."

Maintenant, la mesure est claire. Elle sera facile à appliquer.Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement de Parisà franceinfo

"Dans le 5e arrondissement, on rentrait dans la rue Mouffetard, qui est une rue très touristique, et le port du masque était obligatoire, donne Florence Berthoud pour exemple. Mais dans une petite rue perpendiculaire à seulement trois mètres, tout aussi fréquentée, le port du masque n'était pas obligatoire."

"Il faut que le masque soit gratuit"

En revanche, le maire du 15e arrondissement "pense qu'à partir du moment où on rend le masque obligatoire, il faut qu'il soit gratuit". Pour l'élu LR, "on ne peut pas imposer une mesure de cette importance aussi contraignante aux Parisiens sans leur en donner les moyens", alors il s'engage à distribuer des masques "si l'État ne le fait pas".

Florence Berthout se félicite que la préfecture de police de Paris n'envisage pas pour l'instant de faire fermer les bars et les restaurants à 23 heures, comme à Marseille. Pour elle, ce serait "assez catastrophique pour l'activité économique". "La santé, c'est le port du masque et des mesures de distanciation sociale. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs", conclut-elle.