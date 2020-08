Coronavirus : le masque sera obligatoire dans tout l'espace public à Paris et la petite couronne à partir de demain à 8 heures

Cette mesure prévaut pour toutes les personnes circulant à l'extérieur dans les espaces publics : les piétons, les joggeurs, mais aussi les utilisateurs de vélos, de deux-roues motorisés et de trottinettes sont notamment concernés.

Le port du masque sera obligatoire partout, dès que l'on est à l'extérieur, à Paris et dans la petite couronne (la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne) à partir de vendredi 28 août, à 8 heures, annoncent les autorités. Cette mesure prévaut pour tous les piétons circulant à l'extérieur dans les espaces publics (les rues, les parcs, etc), les utilisateurs de vélos, deux-roues, trottinettes et autres engins de mobilité personnels, motorisés ou non.

#COVID19 | À compter du vendredi 28 août 8h, généralisation de l’obligation de port du masque à l’ensemble de l’espace public sur Paris et la petite couronne par le préfet de Police et les préfets de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne. pic.twitter.com/wD2RluciBY — Préfecture de Police (@prefpolice) August 27, 2020

Les usagers circulant à l’intérieur des véhicules à moteur (voitures des particuliers, camionnettes ou poids lourds des professionnels) seront dispensés de cette obligation.

Une amende de 135 euros

Face à la forte progression des contaminations dans la capitale, le préfet de Paris, Didier Lallement, avait déjà pris un arrêté imposant à partir du 8 août le port du masque en plein air dans des zones où le respect de la distanciation physique est rendu difficile par la forte fréquentation, comme certaines rues, les berges ou encore les marchés et brocantes.

Un second arrêté a étendu cette obligation à partir du 15 août –y compris lors de la pratique sportive– dans des quartiers entiers de la capitale, dont les arrondissements du centre, les Batignolles ou les Champs-Elysées par exemple. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros.