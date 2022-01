Port du masque : les incidents se multiplient à bord des avions

Un vol de la compagnie American Airlines reliant Miami (États-Unis) à Londres (Royaume-Uni) a été contraint de faire demi-tour après 1h30 de vol. La raison : une passagère refusait de porter un masque. Des tensions qui sont de plus en plus courantes ces derniers mois.

La compagnie American Airlines n’a pas hésité : ce sera le protocole d’abord avant le voyage, et il comprend le port du masque obligatoire. Jeudi 20 janvier, le vol Miami-Londres a fait demi-tour et est revenu se poser en Floride (États-Unis). Les passagers étaient désemparés. "Je suis très déçue, ils nous ont juste dit qu’il y avait un grave incident avec un passager et qu’il fallait faire demi-tour", a raconté une voyageuse.





4 300 incidents ont été enregistrés en 2021

D’après les radars, l’avion a fait demi-tour après 1h30 de vol. Une passagère d’une quarantaine d’années refusait de porter le masque. Tous les voyageurs ont dû être logés dans des hôtels. "C’est une décision très couteuse pour une compagnie de faire revenir un avion à son point de départ", déclare Zach Griff, expert en voyages. Sur l’année 2021, 4 300 incidents ont été enregistrés par les compagnies aériennes. La plupart des réfractaires sont accueillis par la police à l’arrivée, avec, à la clé, une amende pouvant aller jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’euros.