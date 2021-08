États-Unis : la guerre des masques dans les avions

Ces derniers mois, plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrant des bagarres ont profondément choqué l'Amérique. Elles ont toutes le même point de départ : un désaccord sur le port du masque et les consignes sanitaires. Dans l'une de ces vidéos, on voit deux passagers se battre violemment à bord d'un avion. Dans une autre, un employé refuse l'embarquement à une passagère qui contestait les consignes sanitaires. D'autres clients, une fois à bord, s'en prennent même aux hôtesses de l'air. Malgré l'intervention d'un passager, l'une des hôtesses est en sang.

400 incidents en huit mois

Les incidents ont atteint un chiffre record en 2021 aux Etats-Unis : 400 en huit mois, soit quatre fois plus qu'habituellement. Les autorités ont même procédé à des arrestations. "Le masque c'est de la tyrannie, et si on ne se rebelle pas, ce sera pire", clamait une passagère agitée à bord d'un vol pour Washington. Elle a été la première à quitter l'avion à l'atterrissage, emmenée par la police. Pour contrôler un passager devenu fou, un steward a même été obligé de l'attacher à son siège avec du scotch. L'homme risque 45 000 euros de contravention. Un million de dollars d'amendes a été infligé aux passagers cette année. Les compagnies aériennes ont lancé un appel au civisme.