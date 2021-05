Paroles de Français : le masque, stop ou encore ?

En France, depuis plus d'un an, le masque est sur tous les visages. Il est encore obligatoire, mais pour combien de temps ? Les Français sont partagés. Les plus optimistes tablent sur la fin du port du masque cet été. "La campagne de vaccination a l'air de se dérouler plutôt correctement, et de s'accélérer, on croise les doigts", explique une jeune femme. C'est, en tout cas, un consensus pour l'extérieur.



De la retenue à l'énervement

Mais pour les plus prudents, le masque pourra rester un accessoire indispensable pour les prochaines années. "C'est peut-être rentré dans les mœurs de garder le masque, peut-être dans les périodes d'épidémie, de grippe ou de gastro, je pense que je vais le garder un peu", explique un quidam. Le variant indien préoccupe parfois, et incite à cette retenue. Mais d'autre ne peuvent plus le voir en peinture. "On est enfermés, on est dans notre bulle, vivement qu'on enlève le masque", tonne une femme, vendredi 14 mai. Ceux qui sont vaccinés sont plus particulièrement excédés. Malheureusement, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, les chiffres de l'épidémie doivent encore baisser durablement.