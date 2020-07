Métropole lilloise : masque obligatoire à l’extérieur

Pour pouvoir flâner sur la Grand’Place de Lille, il faudra bientôt sortir masqué. Dès lundi matin, le port du masque sera obligatoire dans toutes les zones piétonnes, les marchés, et les rues les plus fréquentés de Lille et sa métropole. Ceux qui n’en seront pas équipés risqueront 135 euros d’amende. La plupart des passants se disent prêts à obtempérer. L’objectif est d’enrayer le regain de contamination que connait la région de Lille. 31 cas pour 100 000 habitants cette semaine contre 17 cas la semaine dernière, c’est près de deux fois plus.

"Contraindre plutôt que confiner"

Une augmentation particulièrement rapide et jugée inquiétante par les autorités. "Notre pari se résume finalement en deux mots : contraindre plutôt que confiner ou que reconfirner car c’est finalement ce qu’il risque de nous arriver si nous ne respectons pas d’avantage les mesures barrières et le port du masque", a déclaré Michel Lalande, préfet du Nord.

