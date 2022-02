Mesures sanitaires : fin du port du masque dans les établissements qui reçoivent du public

Depuis lundi 28 février, au matin, le masque n'est plus obligatoire dans tous les lieux recevant du public et soumis au pass vaccinal. Un soulagement, notamment pour tous les professionnels de l'hôtellerie et la restauration.

Michael Laugier, serveur du bar La Samaritaine à Marseille (Bouches-du-Rhône), est heureux, lundi 28 février. C'est la première fois, en presque deux ans, qu'il travaille sans le masque. "C'est mieux, on peut retravailler, revivre, respirer à nouveau", confie-t-il. Dans tous les lieux soumis au pass vaccinal, les clients peuvent eux aussi faire tomber le masque. Beaucoup ont malgré tout gardé le réflexe.

Le masque reste obligatoire dans les transports

La nouvelle est accueillie avec soulagement pour les professionnels. Pour Haythem Ben Slimen, cogérant du bar Le Mistral, la fin du port du masque rime avec fin du stress. "On était obligé de sanctionner le personnel, de les obliger à mettre le masque. Les clients, des fois, on passe pour des gens désagréables, alors qu'on est obligé de faire passer la loi", explique ce dernier. Tout comme dans les bars et les restaurants, le masque n'est désormais plus exigé dans les musées et au cinéma. Il demeure obligatoire dans les transports et les lieux clos qui ne sont pas soumis au pass vaccinal.