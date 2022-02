Covid-19 : une association appelle à maintenir le port du masque en intérieur afin de protéger les personnes immunodéprimées

A compter de lundi 28 février, le masque n'est plus obligatoire dans les lieux exigeant un pass vaccinal.

"A l'intérieur, gardons tous le masque." L'association d'aide aux patients Renaloo a lancé une campagne de sensibilisation, lundi 28 février, pour inciter au port du masque en intérieur, alors que celui-ci n'est plus obligatoire dans les lieux soumis au pass vaccinal depuis ce lundi. "Les personnes immunodéprimées sévères, restent à très haut risque vis-à-vis de l’épidémie de Covid, rappelle l'association. Dans ce contexte, la fin du port du masque à l’intérieur, dans les lieux soumis au pass vaccinal, entraîne une grande inquiétude chez les personnes concernées et les menace de les exclure encore d’avantage de toute vie sociale."

Soyons solidaires des personnes immunodéprimées

✅ Permettons-leur de reprendre, elles aussi, leur vie d’avant.⁰

❤️ A l’intérieur, gardons tous le masque

Merci de relayer notre campagne... #greffe #dialyse #reinhttps://t.co/CTQU1cONQe pic.twitter.com/Q6UtRF9Vez — Renaloo (@Renalooo) February 28, 2022

