INFO FRANCEINFO. Des masques transparents pour les enseignants, et à terme pour tous les agents au contact du public

L'Éducation nationale vient de commander plusieurs centaines de milliers de masques transparents pour les professeurs des écoles maternelles. Ces masques qui permettent la communication tout en protégeant du Covid devraient se généraliser, si les fabricants arrivent à suivre la cadence de production nécessaire.

Initialement destinés aux sourds et aux malentendants, on voit de plus en plus de masques avec deux larges bandes de tissu, une sur le nez, une sur le menton, et au milieu au niveau de la bouche, un plastique transparent qui permet de voir l'expression de celui qui porte le masque.



Destinés en priorité aux professeurs qui ont des élèves sourds dans leur classe, ces masques sont aussi utiles pour les orthophonistes, ceux qui s'occupent des enfants, des personnes âgées, des autistes... L'Éducation nationale vient de faire une énorme commande de plusieurs centaines de milliers de masques, et ce n'est qu'un début. "Nous allons déjà fournir les professeurs. Ensuite tous les agents d'accueil au contact du public sont concernés, détaille la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel. Nous pouvons passer des commandes, mais aujourd'hui nous sommes limités en termes de production."

Les entreprises adaptées à la fabrication de ce masque inclusif espèrent arriver à 80 000 masques par mois, et les autres producteurs montent en cadence.Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapéesà franceinfo

Trois masques ont été homologués, deux autres devraient l'être rapidement. Cela permettra de mieux répondre à la demande, mais aussi de faire baisser le coût de ce masque transparent, autour de 10 euros en moyenne l'unité, soit le double des masques en tissu pour le grand public.