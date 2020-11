"Ils veulent nous imposer la dictature" : plusieurs milliers d'"anti-masques" manifestent à Berlin

Entre 10 et 20 000 personnes ont défilé dans la capitale allemande ce mercredi contre les restrictions liées au Covid-19. Ils dénoncent une atteinte à leurs droits fondamentaux, faisant parfois le parallèle avec l'Allemagne d'Adolf Hitler.

Dagmar s'est levée très tôt mercredi 18 novembre pour participer au rassemblement organisé à Berlin contre les mesures mise en place par le gouvernement pour endiguer l'épidémie de Covid-19 (le pays est partiellement reconfiné depuis le 2 novembre). La Bavaroise est montée à la capitale avec deux amies. Elles ont des ballons en forme de cœur qui volent au dessus de leur tête. Pacifistes, tous ces manifestants se disent souvent simples citoyens en colère. Pas question de leur accoler une quelconque étiquette politique. "Nous on veut renverser tout ça, dit Dagmar. Ils veulent nous imposer la dictature, ils veulent nous forcer, nous vacciner, nous prendre de l'argent, nous prendre tout ce que l'on a".

Un parallèle avec 1933 et Adolph Hitler

"On n'a même plus le droit de s'exprimer, renchérissent ses deux amies bavaroises, sauf à être traités de dangereux radicaux". "Il n'y a plus de discussion", ajoute Dagmar.

On ne peut plus donner son avis. La paix, la liberté et l'autodétermination, voilà ce qu'on veut. Dagmar, manifestante à franceinfo

Plus de liberté, c'est aussi ce que scande la foule alors que l'Allemagne vit une deuxième vague plus forte que la première avec 17 500 nouvelles contaminations en 24 heures. "La paix, la liberté, pas de dictature comme celle de RDA tombée en 1989 avec le mur", crient les manifestants. On retrouve aussi le slogan de cette époque "Wir sind das Volk" (Nous sommes le peuple). C'est même tout le dernier siècle allemand qui est agité ici, dans cette grande marmite. "1933 = 2020", peut-on lire sur plusieurs pancartes. 1933, l'année des pleins pouvoirs octroyés à Adolf Hitler.

Tous contre Merkel et ses 15 ans au pouvoir

"Ce gouvernement est fou, il nous ment", affirme Louis, 20 ans. Il n'a rejoint ce mouvement des anti-masques que le 7 novembre, lors d'une manifestation similaire à Leipzig. La loi qui est soumise aujourd'hui aux parlementaires est selon lui très grave. "Après ça, toutes nos libertés individuelles, tous nos droits humains en tant que citoyens de cette démocratie, ne seront plus là au nom de ce qu'ils appellent une pandémie".

Manifestation des anti-masques “Querdenker” (les libres penseurs) dispersée au canon à eau après plusieurs heures passées tout autour du Bundestag à Berlin. Beaucoup de contrôles d’identité et d’arrestations pour ceux qui arboraient quelques symboles du Reich #coronavirus pic.twitter.com/gC5Ljb6uKc — Ludovic Piedtenu (@LudovicPiedtenu) November 18, 2020

De nombreux manifestants viennent aussi de Stuttgart où est né ce mouvement dit des Libres penseurs (Querdenker) dans lesquels on retrouve une majorité de sympatisants du parti d'extrême droite AFD ou du Parti libéral allemand FDP. Tous unis contre Merkel, la chancelière allemande qui fêtera ses 15 ans au pouvoir ce dimanche. Suffisamment longtemps pour légitimer, aux yeux des manifestants, cette idée que l'Allemagne vit en dictature et que le coronavirus n'est qu'un prétexte pour asseoir son pouvoir.