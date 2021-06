Gestes barrières : le casse-tête des fortes chaleurs

Avec les températures estivales et le grand soleil partout en France, le port du masque n'est pas toujours simple. "C'est étouffant : en fait à la fin de la journée, on n'en peut plus, tout simplement", admet une passante. "Quand la chaleur est là, on sent bien le masque, donc il y a des jours avec et des jours sans", explique un autre. "On a vraiment une différence de chaleur entre le masque et le reste du corps, et ça c'est vrai que c'est compliqué", regrette une passante.

Toujours utiliser des masques certifiés

Mais attention, il ne faut pas pour autant humidifier son masque pour le rafraîchir, car il devient beaucoup plus perméable et fragile. Avec la chaleur, peu importe si vous choisissez un masque chirurgical ou en tissu, tant qu'ils sont certifiés. Il vaut mieux privilégier les couleurs clairs, car le noir absorbe les rayons du soleil pour les transformer en chaleur. Et avec le gel hydroalcoolique, gare à l'exposition au soleil !