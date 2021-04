Vrai ou fake Le port du masque sur la plage est-il obligatoire ?

Certains Français peuvent, dans le périmètre des 10 kilomètres autorisés autour du domicile, aller profiter d'une balade sur la plage. Le port du masque, y est-il obligatoire ? Oui et non.

Les balades sur la plage sont toujours autorisées même s'il faut respecter le périmètre des 10 kilomètres autour du domicile et s'assurer que la plage soit ouverte. Le port du masque pendant cet instant de détente dépend de l'endroit où l'on se trouve. La responsabilité revient au Préfet du département d'établir les règles. Dans les Alpes-Maritimes, les plages sont étroites et le taux d'incidence est élevé, le masque est donc obligatoire. Dans le Finistère, les plages sont bien plus vastes et l'incidence y est basse, le masque n'est pas obligatoire.

Des décisions qui interrogent

Pour autant, certains départements avec des plages et des taux d'incidence similaires, ont adopté des règles différentes. La Somme et la Seine-Maritime voisine ont ainsi établi des normes de port du masque distinctes. "C'est une vraie contrainte pour les habitants du secteur, car à un moment, on partage une plage commune. Selon où on se trouve sur la plage, ce n'est pas évident de savoir si on est en Seine-Maritime ou dans la Somme", témoigne Laurent Jacques, maire PCF du Tréport (Seine-Maritime).