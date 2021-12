Eurozapping : le Royaume-Uni en ordre dispersé face à Omicron, restrictions à géométrie variable en Espagne

Face au variant Omicron, chaque nation constitutive du Royaume-Uni adopte ses propres décisions. L’Écosse a décidé de fermer ses boîtes de nuit pour trois semaines. Dans les pubs d’Irlande du Nord, le service à table fait son retour avec un maximum de six personnes. L’Angleterre souhaite sauver le Nouvel An et ne prendra pas de nouvelles mesures pour le 31 décembre. Le ministre de la Santé britannique, Savgid Javid, a toutefois appelé à la prudence et à la vigilance de la population. Le Royaume-Uni est l’un des pays les plus touchés par le variant Omicron, mais les hôpitaux font face.



En Espagne, des restrictions régionales

En Espagne, six régions ont réintroduit des jauges et des horaires d’ouverture limités. Un couvre-feu a même été adopté à Barcelone (Catalogne). Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, a déclaré soutenir les décisions prises par les communautés autonomes. Pour faire face à cette nouvelle vague, l’Espagne a déjà mis à contribution son armée.