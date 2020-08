Éducation : qui assurera les frais des masques pour les élèves ?

S. Cimino, B. Six, I. Delion, M. Mouamma, D. Breysse, PH. Goldmann

S. Cimino, B. Six, I. Delion, M. Mouamma, D. Breysse, PH. Goldmann France 2 France Télévisions

Si Jean-Michel Blanquer a déclaré qu’il ne souhaitait pas que l’État prenne à sa charge le coût des masques pour les élèves, la pression est forte. Europe Écologie Les Verts ainsi que Les Républicains réclament une distribution gratuite dans les collègues et les lycées. Le président de la région Hauts de France a déclaré qu’il fournirait gratuitement des masques.

300 000 euros pour la distribution de masques

Cette mesure est estimée à 300 000 euros et l’ensemble des lycéens recevront un masque. "Il faut protéger les jeunes, il faut les aider. Si l’État ne le fait pas, la Région le fait. On ne va pas se poser des questions existentielles, il faut les protéger et les aider", détaille Xavier Bertrand, le président de la région. Du côté des parents, les avis sont divisés sur la question.

Le JT

Les autres sujets du JT