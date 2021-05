Déconfinement : des pistes pour retirer les masques sanitaires ?

En France, l'épidémie de Covid 19 continue de régresser. La deuxième phase du déconfinement est proche, et il sera bientôt possible de se rendre dans les commerces, et les lieux de culture, en gardant le masque. Dans quelle condition pourrait-on s'en passer ?

À l'extérieur en terrasse ou à l'intérieur dans les cinémas, comment limiter la diffusion du Covid-19 dans l'air ? Dans le hall de l'Université de Paris, des étudiants en physique et un professeur mènent l'expérience : ils utilisent fumigène, aérosols et ventilateur pour simuler la diffusion du virus. "On a une zone très concentrée en aérosols, ce qui va se traduire pour le cas du Covid par un sur-risque à proximité", explique Bruno Andreotti, professeur de physique. Dès qu'un ventilateur est allumé, la fumée se dissipe et la contamination diminue.

P urifier l'air

Les conclusions sont claires : à l'intérieur, s'il n'y a pas de vent, il faut un ventilateur, dès que l'on mange ou que l'on boit. En extérieur, même avec un masque, le risque existe aussi. Dans un cinéma de Strasbourg (Bas-Rhin), un gérant pense avoir trouvé une astuce et a installé des purificateurs d'air dans sa salle. Sept exemplaires pour 25 000 euros : le prix à payer, selon lui, pour rassurer les clients.