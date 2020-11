Dans une commune du Morbihan, la maire crée des masques en tissu adaptés aux enfants

Des masques bien souvent trop grands pour nos petites têtes. Avec l’obligation de porter les protections à usage unique ou en tissu dès 6 ans, il fallait bien trouver une solution pour nos bambins. C’est chose faite du côté de Gueltas dans le Morbihan, où la maire de la commune confectionne des masques adaptés aux enfants.

Ancienne créatrice de linge de maison, Sylvette Le Strat a mis à profit le savoir-faire et la patience de ses collègues et membres de l’association des Couturières solidaires. Depuis le premier confinement, elles ont réalisé 1 500 masques. "Je suis maman et grand-mère donc l’idée de se dire ‘on fait quelque chose pour un petit bout et on essaye de dédramatiser cette situation’, c’était vraiment très important pour nous", confie l’élue.

Des parents soulagés

Une solution qui vient également rassurer des parents parfois pris de court par la décision d’imposer le masque à l'école dès 6 ans. Les habitants de Gueltas qui le souhaitent passent alors commande gratuitement puis viennent chercher les masques déposés sur leur boîte aux lettres à une heure définie. Ainsi, les contacts sont évités.

Swani vient de recevoir ses unités personnalisées. Le jeune écolier semble satisfait aussi bien du design que du confort : "ls me vont bien et c’est plus facile de les porter". Jeanne, 8 ans, un brin créatrice de mode, a su mettre de la légèreté dans tout ça en customisant les siens avec ses dessins inspirés. "Ils sont jolis. On arrive à les supporter et ça c’est une bonne chose".

Mais pour sa première œuvre, Jeanne a fait son dessin à l’envers. De quoi avoir finalement un masque encore plus original que les autres.