Covid-19 : vers une généralisation des masques FFP2 ?

Dans une pharmacie de Versailles (Yvelines), les ventes de masques FFP2 ont été multipliées par dix au cours des derniers jours. Plus filtrants que les masques chirurgicaux, ils sont également cinq fois plus chers. Face à la multiplication des cas de Covid-19 due au variant Omicron, ils sécurisent néanmoins la population. "On a des gens qui prennent les transports en commun, souvent beaucoup d'étudiants dans les facultés, (...) Dès qu'il y a une foule, les gens préfèrent avoir un FFP2 sur eux", détaille Anne Cousson, pharmacienne.

La production française pourrait doubler

Selon une étude, si deux personnes portant un masque chirurgical discutent et que l'une d'elle est positive au Covid-19, le risque d'infection maximal est de 30%. Avec un FFP2, il tombe à 0,4%. Malgré la forte demande, la pénurie n'est pas pour demain. À Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), le fabricant de FFP2 Damiron pourrait produire jusqu'à 1,5 million de masques par semaine. Sa ligne ne tourne cependant qu'à 20% de ses capacités, les grossistes préférant se fournir en masques chinois. "Je pense que les pharmaciens ont besoin de se rémunérer sur le produit, et donc ils achètent aux produits les moins chers", pense Laurent Chatin, président de Damiron. L'ensemble des industriels français fabriquent 20 millions de masques FFP2 par semaine, une production qui pourrait doubler.