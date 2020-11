Covid-19 : les masques pour enfants pris d'assaut

Après quinze jours de vacances, les élèves âgés de 6 ans et plus ont repris le chemin de l'école masqué. Une nouveauté. En cette rentrée scolaire, le protocole sanitaire est renforcée dans les écoles primaires.

Un véritable casse-tête

Mais trouver un masque adapté à la taille de son enfant peut relever du parcours du combattant. À l'annonce de cette nouvelle mesure sanitaire, les parents se sont précipités dans les pharmacies et les magasins. Une ruée sur les masques qui a pris de court certaines officines. "On n'avait pas du tout anticipé de commandes par rapport à ce produit", reconnaît ce pharmacien de Bayeux, qui n'avait qu'une cinquantaine de boites taille junior en stock. À Caen, une pharmacienne a, elle, décidé de vendre ses masques au compte de goutte. Pas plus de dix par personnes. Mais, face à l'afflux de clients, son stock s'est très vite épuisé. "On a vendu à peu près 500 masques en trois jours", explique-t-elle.

Et les masques en tissu ?

Rush sur les masques chirurgicaux mais aussi sur les masques en tissu. A Lille, un atelier de couture a déjà reçu plus de 300 commandes. Les machines à coudre tournent à plein régime, depuis la fin de la semaine dernière. "Huit personnes à plein temps font des masques pour enfants afin de pouvoir répondre à la demande" se réjouit Clémence Yon, cofondatrice du "Colonel Moutarde". Pour les familles qui se retrouveraient sans masque, certaines mairies en distribuent.