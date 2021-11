Covid-19 : le masque fait son retour à l'école, mais pas seulement !

C. Rougerie, F. Mazoyer, C. Arnold, T. Breton, E. Daeschler, D. Chevalier

Le masque sanitaire s'est invité dans les écoles primaires d'une quarantaine de départements pour la rentrée scolaire. La faute au taux d'incidence qui est repassé au-dessus de 50 cas pour 100 000 habitants dans ces territoires. Mais les écoliers ne sont pas les seuls à devoir remettre le masque. Face à la reprise épidémique, plusieurs départements ont décidé de le réimposer dans de nombreux lieux publics.



Au cas par cas

Dans le Lot-et-Garonne, le masque est redevenu obligatoire, entre autres, sur les marchés et aux arrêts de bus. Tour de vis également dans le Bas-Rhin, où le taux d'incidence atteint les 78 cas pour 100 000 habitants. Alors que le masque n'était plus obligatoire dans les lieux soumis au pass sanitaire, il l'est de nouveau. Des restrictions prises au cas par cas par les préfets des départements.

