Covid-19 : le masque à nouveau obligatoire à l'école dans 39 départements

Le masque est à nouveau obligatoire à l'école dans 39 départements, ce qui porte le total à 60. Une nouvelle mesure prise par le gouvernement face à la recrudescence de l'épidémie liée au coronavirus. Le taux d'incidence est trop élevé pour se passer de masques sanitaires. Damien Mascret, journaliste pour France Télévisions, est présent sur le plateau du 20 Heures en dit plus sur ce retour qui divise.



Le masque est efficace

Alors que le masque est redevenu obligatoire, de nombreuses personnes s'interrogent sur son efficacité. "Il est efficace à condition de bien le porter, ne pas le mettre sous le nez. Une université de Californie vient de faire une étude dans trois situations à risques : quand vous êtes avec des proches, quand vous êtes avec quelqu'un pendant plus de trois heures et quand vous êtes en intérieur. À chaque fois, le masque a réduit les chances de se contaminer de 48%.", explique-t-il. "Et c'est même encore mieux, si vous êtes masqué et vacciné, là la réduction du risque et de 77%", conclut-il.

Parmi Nos sources

Université de Californie

CDC

Liste non exhaustive