Covid-19 : la France serait-elle prête pour une nouvelle pandémie ?

La France a-t-elle su tirer les enseignements de la pandémie de Covid-19, et est-elle aujourd’hui mieux armée ? Éléments de réponse.

Il y a trois ans, de nouvelles habitudes s’imposaient aux Français, comme le port du masque. Un objet précieux et rare, si bien que les livraisons se font alors sous escorte policière. A l’époque, les stocks stratégiques sont au plus bas. Qu’en est-il aujourd’hui ? Le ministère a refusé de répondre à France Télévisions. Face à la pénurie, Emmanuel Macron promettait la création d’une filière 100% française.

Des marchés publics conclus à prix cassés avec l'Asie

Trois ans plus tard, qu’est-elle devenue ? Dans une usine près de Montpellier (Hérault), le carnet de commandes est vide. Le fabricant, Christian Curel, également président du syndicat national des fabricants français de masques, dénonce des marchés publics conclus à prix cassés avec l’Asie. "Si on prend la santé, depuis l’été 2022, sur les neufs appels d’offres, huit ont acheté des masques d’origine chinoise. (…) Donc la prochaine pandémie, on sera comme début 2020", assure-t-il. A l’hôpital, le Pr. Bruno Megarbane, chef du service de réanimation de l’hôpital Lariboisière (AP-HP), déplore "la réduction globale du nombre de lits".