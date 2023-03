Royaume-Uni : direction Birmingham pour le Crufts, un concours canin qui a du chien

Hommage, dimanche 13 mars, à la passion canine britannique avec le plus grand concours au monde. 27 000 participants s’affrontent lors d’épreuves insolites.

Plus de 27 000 participants à quatre pattes sont présents pour le Crufts, le plus grand salon canin au monde. Charles Pissavy a traversé la Manche avec ses Cavaliers King Charles. "Pour nous, c’est vraiment l’expo la plus prestigieuse, pour savoir si j’ai vraiment un joli chien. Ici, si je gagne, je sais que mon chien a du mérite", assure-t-il. Depuis 132 ans, les maîtres se pressent à Birmingham (Royaume-Uni) pour faire juger la perfection de leurs animaux.

Une préparation digne d'un salon de coiffure

La compétition récompense de nombreuses heures de shampouinage et de brossage. Dans les arènes se jouent les championnats du monde des disciplines phares, comme le relai de baballe, commenté en direct par des présentateurs survoltés. Dans l’ombre des compétiteurs stars, des entraîneurs redoutables. Les chiens de Shannon Springford, 23 ans, collectionnent les médailles aux épreuves d’agilité. Quand elle n’est pas au concours, elle entraîne ses chiens et ceux des autres : 250 par semaine.