Covid-19 : des masques transparents pour faciliter le quotidien des sourds et malentendants

Si le masque complique notre vie, il pose encore plus de problèmes aux sourds et malentendants. Ces personnes ne peuvent plus pratiquer la lecture labiale, ce qui est frein à leurs échanges.

En Seine-et-Marne, Thi-My Goselin, présidente de l'association Signes et Paroles, a imaginé un masque transparent pour voir les lèvres. Le produit est fabriqué par huit salariés en insertion. 600 masques ont déjà été produits. Aujourd'hui, sa créatrice imagine déjà d'autres utilisations.

Ça peut se généraliser à tous les domaines. Déjà dans les services qui accueillent du public, c'est plus agréable de voir un sourire aux lèvres, ou alors chez les orthophonistes. Thi-My Goselin, présidente de l'association Signes et Paroles

D'ici quelques mois, on pourrait effectivement voir de plus en plus de masques transparents autour de nous. Plusieurs entreprises françaises se sont lancées dans la fabrication de ces produits. Une démarche soutenue par Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat en charge des Personnes handicapées.