Covid-19 : dès le 3 janvier, le port du masque sera obligatoire dès 6 ans dans certains lieux publics

Dès lundi 3 janvier, le port du masque ne sera plus seulement imposé en classe, pour les enfants de plus de six ans, mais aussi dans certains lieux publics. "Je suis habituée, souffle une petite fille. Je le porte dans la rue, en ville". La mesure s’appliquera dans les transports publics, les établissements accueillant du public, les enceintes sportives ainsi que dans les lieux de culte. La décision s’explique par les chiffres des contaminations : à la mi-décembre, le taux d’incidence chez les 6-10 ans dépassait celui des autres tranches d’âge, et était deux fois plus élevé que celui des adultes.

Pas de contre-indication

"Les petits sont vecteurs du virus, donc oui, c’est important", commente un passant. Selon les experts, il n’y a aucune contre-indication médicale à cette nouvelle règle. "À ma connaissance il n’y a pas eu d’étude qui démontrait un impact néfaste (…). Le fait de leur faire porter un masque dans les lieux clos pourrait permettre de réduire cette transmission", détaille Pr Philippe Amouyel, épidémiologiste.