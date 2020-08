Coronavirus : de nouvelles règles dans les entreprises

Le masque partout et tout le temps, c'est désormais la règle dans les locaux de la société Manutan, situés en région parisienne. Garder son masque même quand on est en poste n'est pas forcément chose aisée pour les commerciaux de l'entreprise. "J'étais avec un client en ligne. J'ai dû reprendre mon souffle, il y a un débit au niveau de la parole et on le ressent quand même", explique l'un d'eux. Si les collaborateurs sont trop proches, la directrice du site a aussi une solution.



Des dérogations selon les zones

Dans le cas du dos-à-dos où le mètre peut quelques fois ne pas être complètement assuré, un dispositif en plexiglas peut effectivement être déployé. En zone verte, le masque peut temporairement être retiré si une bonne ventilation de la pièce est assurée et qu'il y a des barrières de ventilation entre les postes. En zone rouge, la dérogation n'est possible que si le salarié dispose d'une surface minimale de 4 mètres carrés. Pour les employeurs, ces règles sont encore trop complexes même s'ils jugent utiles les dérogations pour le bien-être de leurs salariés.

Le JT

Les autres sujets du JT