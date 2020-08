Port du masque en entreprise : des adaptations possibles en fonction des zones de circulation du virus

Franceinfo a pu consulter le protocole national provisoire envoyé ce lundi après-midi aux syndicats.

Le nouveau protocole sanitaire qui entrera en vigueur le 1er septembre, et dont franceinfo a consulter une version provisoire, prévoit que, si le port du masque est obligatoire en entreprise en général, des adaptations seront possibles en fonction de la circulation du virus dans les départements et donc en fonction de leur couleur (zone verte, orange ou rouge).

Il s'agit d'une version provisoire du "protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19" envoyée lundi 31 août, dans l'après-midi, aux syndicats.

Dans les zones rouge, "la faculté de déroger au port permanent du masque ne sera possible que dans les locaux bénéficiant d’une ventilation mécanique et garantissant aux personnes un espace de 4 m2 (par exemple, moins de 25 personnes pour un espace de 100 m2 )", précise le protocole. Dans les zones oranges, "la faculté de déroger au port permanent du masque sera limitée aux locaux de grand volume et disposant d’une extraction d’air haute".

Un référent Covid-19 dans les entreprises

Dans les zones verte, il sera possible de déroger au port du masque s'il y a une "ventilation/aération fonctionnelle et bénéficiant d’une maintenance", des "écrans de protection entre les postes de travail", la "mise à disposition des salariés de visières", et la "mise en œuvre d’une politique de prévention avec notamment la définition d’un référent Covid-19 et une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques".

Selon ce protocole, les zones "verte" à faible circulation du virus sont les zones où le taux d'incidence pour 100 000 habitants est inférieur à 10. Les zones "orange" à "circulation modérée" ont un taux d'incidence compris entre 10 et 50 pour 100 000 habitants. Et les zones "rouge" à "circulation active du virus" ont un taux d'incidence supérieur à 50 pour 100 000.