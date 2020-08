DIRECT. Coronavirus : l'obligation du port du masque en entreprise pourra être adaptée, selon Elisabeth Borne

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Mais pour rassurer les enfants, encore faut-il que les parents ne soient pas trop inquiets. "L'angoisse est la maladie la plus contagieuse de l'enfance", observe Pierre Delion. Sans y faire attention, les parents peuvent donc facilement diffuser leurs craintes. Si l'un des parents est particulièrement anxieux à cause de la crise sanitaire, le pédopsychiatre recommande de laisser le moins stressé répondre aux questions des enfants. Le spécialiste conseille également aux parents de parler de leurs éventuelles angoisses liées à la pandémie afin de les transformer, de les dissiper.

: "On peut expliquer aux enfants que des médecins et des chercheurs du monde entier travaillent et connaissent de mieux en mieux le virus mais que tant que l'on n'aura pas de vaccin, on ne sera pas débarrassé."



Rassurer les enfants est la priorité. La pédiatre Fabienne Kochert rappelle que les parents peuvent le faire en remarquant que les recherches scientifiques avancent, que les adultes cherchent des solutions. Elle invite également les parents à dire aux enfants qu'"ils ne sont pas les cibles de ce virus", que ce sont plutôt les adultes qui risquent d'être gravement malades.

: Les spécialistes invitent les parents à faire preuve de transparence. Pierre Delion, pédopsychiatre et professeur émérite des universités, leur conseille de ne pas cacher "qu'ils sont dans l'incertitude" quant à l'évolution de la situation. Selon lui, tout en adaptant évidemment les mots à l'âge des enfants, ces derniers "peuvent tout à fait comprendre la notion d'incertitude", le fait que "nous faisons face à quelque chose de totalement nouveau" et "que ce que l'on croyait au début a beaucoup changé".

: "Il faut répondre aux questions de l'enfant et ne pas aller au-delà."



Claudine Nemausat, médecin scolaire, recommande aux parents de répondre aux interrogations et ne pas introduire des questions absentes de leur réflexion car cela pourrait générer de nouvelles craintes.

: Cette année, la rentrée scolaire est singulière. La vie des élèves et du personnel de l'Education nationale est bouleversée avec notamment un protocole sanitaire strict, et le port du masque obligatoire dans les espaces clos pour les enseignants et les élèves dès 11 ans. J'ai recueilli des conseils auprès de spécialistes de l'enfance pour savoir comment parler aux plus jeunes de ce retour en classe particulier.









: Bonjour @qui c'est Oui, ce nouveau décret réduit la liste des personnes qui peuvent bénéficier de l'activité partielle à compter du 31 août. Pourront être maintenues en activité partielle : les personnes atteintes d'un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie), d'une immunodépression congénitale ou acquise, ainsi que les personnes âgées de 65 ans ou plus ayant un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires. Enfin, les personnes dialysées ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère sont également concernées (consultez la liste complète ici.)

: Pourriez vous rappeler qui sont les personnes vulnérables ? merci

: Commençons tout de suite par un point sur l'actualité :



• Un décret paru hier matin au Journal officiel réduit la liste des personnes qui pourront encore bénéficier de l'activité partielle, à partir d'aujourd'hui. Sauf à Mayotte et en Guyane, les salariés partageant le domicile d'une "personne vulnérable" sont désormais exclues du dispositif.





• La France a enregistré hier 5 413 cas supplémentaires de Covid-19 (- 40) et quatre morts en 24 heures, indique Santé publique France. Le nombre des personnes hospitalisées évolue peu, avec cinq patients supplémentaires (4 535).





