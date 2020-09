Covid-19 : contamination express dans un bus chinois

Porter un masque dans les transports, c’est désormais devenu une habitude. Sans ces précautions, les conséquences peuvent être terrifiantes. Au mois de juin dernier en Chine, deux autocars ont déplacés des fidèles vers un rassemblement, puis les ont ramenés. A la fin de la journée, 24 personnes étaient infectées dans l’un, aucune dans l’autre. C’est donc dans le bus qu’a eu lieu la contamination. Une femme porteuse du virus a contaminé 6 personnes assises autour d’elle et 17 autres dans le bus. Ceci à cause de la climatisation, qui circulait en circuit fermé.

Les chercheurs mettent en garde

"Vous pouvez infecter des gens qui se trouvent dans le même lieu clos que vous et respirent le même air que vous. Vous allez charger l’air non renouvelé de l’espace dans lequel vous êtes avec des particules virales qui peuvent être transportées bien plus loin dans tout l’espace", explique le Dr. Martin Blachier, épidémiologiste. Pour rappel, le port du masque dans les lieux clos réduirait par 4 le risque d’être infecté.