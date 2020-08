Le coronavirus vaincu en Chine ?

Tout est redevenu presque étonnamment à la normale, le virus semble avoir quasiment disparu de Chine. Il n'y a plus de nouvelles contaminations depuis sept jours et le port du masque dans les rues de Pékin n'est plus obligatoire comme dans le reste du pays, relate lundi 24 août depuis la capitale chinoise le correspondant de France Télévisions, Arnauld Miguet.

Les prises de température subsistent

À Wuhan, le 15 août dernier, des milliers d'habitants ont fait la fête sans masque et sans distanciation physique dans une piscine. C’est bien la preuve pour les autorités chinoises que la situation est parfaitement maîtrisée. Personne ne crie victoire pour autant. Le gouvernement reste vigilant. Il y a toujours des cas importés et des cas asymptomatiques. C’est pour cela qu’à Pékin les prises de température sont toujours obligatoires devant les restaurants, les magasins et les cinémas.

