Coronavirus : plusieurs villes rendent le masque obligatoire dans la rue

Le préfet du Nord a décrété vendredi l'obligation de porter un masque "dans un certain nombre de zones" de la métropole de Lille. La maire de Biarritz a défendu samedi matin une mesure similaire pour les quartiers les plus denses de sa ville.

Plusieurs villes de France ont décidé de rendre le port du masque obligatoire dans certaines parties de l'espace public afin d'endiguer la recrudescence de l'épidémie de Covid-19.

Le préfet du Nord a ainsi décrété, vendredi 31 juillet, l'obligation de porter un masque "dans un certain nombre de zones" de la métropole de Lille (Nord), notamment les rues piétonnes, les marchés de plein air et les espaces verts.

La maire de Biarritz a défendu samedi matin une mesure similaire pour les quartiers les plus denses de sa ville. "On le fait parce que notre préoccupation majeure, c'est de protéger les Biarrots, de protéger les estivants, et surtout de protéger les familles (...)", a expliqué sur BFM Business Maider Arosteguy, maire de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Elle a précisé vouloir procéder par incitation pédagogique plutôt que par contravention.

Un arrêté à venir dans certaines rues de Nice

Le port du masque a également été rendu obligatoire, dès ce samedi, dans le coeur de ville du Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais). Les contrevenants s'exposent à une amende.

Dans un tweet posté vendredi soir, le maire de Nice (Alpes-Maritimes), Christian Estrosi, a déclaré avoir demandé au préfet de "prendre un arrêté préfectoral", dès lundi minuit, dans certaines rues de la ville, rendant le port du masque obligatoire pour tous dans l'espace public, a-t-il ajouté.

Le gouvernement se refuse toujours à décréter cette obligation à l'échelle nationale, mais un décret autorise depuis vendredi les préfets à décider par arrêté d'étendre le port du masque aux lieux publics.