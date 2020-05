Maroc : des artistes de rue contre le coronavirus

Munis de rouleaux et de pinceaux, des artistes marocains repeignent les rues de Rabat durant la pandémie de Covid-19 en affichant un message très clair : "restez chez vous !" Des associations de quartier organisent aussi des campagnes de sensibilisation sur la pandémie. Elles collaborent parfois avec des street artistes.

Plus de 318 000 morts dans le monde

Le Maroc qui compte près de 7 000 cas de contamination et 192 décès a mis en place un état d'urgence sanitaire avec un couvre-feu dès 19 heures. Dans le monde, la pandémie de Covid-19 a fait plus de 318 000 morts dont 90 000 décès aux États-Unis, le pays le plus durement frappé par le coronavirus. En France, le virus a provoqué la mort de plus de 28 000 personnes. Le Covid-19 est apparu en Chine en novembre 2019, avant de se répandre rapidement presque partout dans le monde.