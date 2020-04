Ma vie de déconfinée… toujours confinée, après le 11 mai

L'intervention sur le déconfinement du Premier ministre Edouard Philippe à l'Assemblée nationale, le 28 avril 2020. (DAVID NIVIERE / POOL)

Hier, mardi 28 avril vers 15h30, j’étais comme vous devant ma télé pour écouter le plan de déconfinement. C’est le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand qui ouvrait la séance et ça partait plutôt super bien :

La séance du jour est ouverte, ouverte aux espoirs que nous partageons avec nos compatriotes (...) Mes chers collègues, l’heure n’est pas aux considérations secondaires" : Richard Ferrand ouvre la séance à l'Assemblée nationale



"Mes chers collègues, l'heure n'est pas aux considérations secondaires" : Richard Ferrand ouvre la séance à l'Assemblée nationale

C’était beau, presque poétique. Et puis, une heure de discours d’Edouard Philippe plus tard :

Parce qu’en gros ce qu’on a appris, c’est qu’on peut dire adieu à tout ce qu’on voulait faire le 11 mai, jour du "déconfinement", si on se déconfine hin puisque je vous rappelle que : "Si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai" ou alors "plus strictement", a prévenu Édouard Philippe.

On y croyait pourtant, on avait dit "Oui, le 11 Mai c’est le grand jour, on va être bien on va être libre !" Et bien non. Edouard Philippe a dit : pas de bar, pas de foot, pas de resto pas de concert, pas de café, pas de ciné, pas de famille, pas de plage... Et si on est de la team des départements rouges, ça risque de durer, alors que les départements verts auront plus de liberté. En fait, Le 11 mai, on aura juste le droit de faire exactement ce qu’on a fait au mois d’avril. À savoir pas grand-chose, d’ailleurs ne dites plus "11 mai "mais plutôt le "2 juin" c’est le nouveau rendez-vous fixé par le Premier ministre pour voir la suite. Après ces annonces, comme nous, le député Jean-Luc Melenchon avait beaucoup beaucoup de choses à dire :

Jean-Luc Mélenchon : "J’achève."



Richard Ferrand : "C’est nous que vous achevez."



Jean-Luc Mélenchon : "J'achève."

Richard Ferrand : "C'est nous que vous achevez."

Vive la neutralité du président de l'Assemblée Nationale.

Trop de choses pour Richard Ferrand, le président de l’Assemblée. On commence a être tous un peu fatigués.