REPLAY. Ecoles, transports, masques… Regardez l'intégralité du plan de déconfinement présenté par Edouard Philippe

Une heure de discours pour préparer les Français à l'après 11 mai. Edouard Philippe a présenté le plan de déconfinement du gouvernement devant les députés, mardi 28 avril. Ecoles, commerces, entreprises, transports, rassemblements... Face à lui, pandémie de Covid-19 oblige, seul un petit échantillon de 75 députés (sur 577) était physiquement présent.

Le Premier ministre était attendu sur six principaux sujets, dont l'ouverture des écoles, le port de masque, les autorisations de déplacements et la question des tests. Tout en prenant soin de rappeler que "nous allons devoir vivre avec le virus", le chef du gouvernement a déclaré que la stratégie de l'Etat pouvait se réumer en trois mots : "Protéger", "tester" et "isoler".