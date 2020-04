Déconfinement : le futur plan du gouvernement

L’enjeu est immense. Mis en scène sur les réseaux sociaux, Édouard Philippe peaufine son plan. Mardi 28 avril, dans l’après-midi, le Premier ministre s’exprimera sur le plan de déconfinement devant un hémicycle qui sera pratiquement vide : 75 députés maximum seront présents au lieu de 577. Les députés devront valider ou non la stratégie pour déconfiner 67 millions de Français.

Six axes seront développés

Édouard Philippe dévoilera ses intentions pendant une heure environ. Six axes seront développés : la santé, l’école, le travail, les commerces, les transports et les rassemblements. Mais comment relancer l’économie tout en préservant la santé publique ? “L’exercice est totalement inédit et à haut risque pour Édouard Philippe. Il n'existe aucun modèle. La France n’a jamais été confrontée à une telle situation. Édouard Philippe doit trouver l’équilibre entre relancer progressivement le pays, sans relancer l’épidémie”, explique la journaliste Anne Bourse en direct de Matignon à Paris.

