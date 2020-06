Les frontières entres les pays européens rouvertes

La France, enfin décadenassée. Après trois mois de fermeture, les barrières entre la France et la Suisse se sont levées lundi 25 juin. Plus exactement, ce sont 34 passages qui ont été rouverts entre l’Hexagone et la Confédération helvétique. "La liberté, la liberté… Et les Suisses aussi, ils attendent de pouvoir aller en France", fait remarquer une passante. "Je ne comprenais pas pourquoi on nous privait de cette liberté de rencontrer nos amis et nos enfants, qui habitent de l’autre côté", indique une autre passante.

35 ans après les accords de Schengen

Même sentiment sur la frontière avec l’Allemagne ou avec la Belgique. Des réouvertures de frontières qui interviennent presque 35 ans jour pour jour après les accords de Schengen, qui permettent la libre circulation des personnes en Europe. Du côté de la frontière espagnole, les barrière sont encore baissées. Madrid lèvera les restrictions que dans une semaine. Les frontières françaises avec les pays en dehors de l’espace Schengen devraient rouvrir le 1er juillet.

