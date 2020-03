Les enfants des livres. "Le journal des enfants (confinés) des livres", premier chapitre !

"Le Journal des enfants (confinés) des livres, Chapitre 1", dessin d'Anna (ANNA/ franceinfo/ RADIO FRANCE)

En cette période inédite de pandémie du Covid-19 et de confinement pour tous, Les enfants des livres vous donnent des idées de lecture et vous proposent de suivre semaine après semaine leur Journal :



Le journal des enfants (confinés) des livres

Comme la plupart des jeunes qui participent à cette chronique, Anna, 13 ans, aime écrire, et elle a eu envie de commencer à rédiger un journal. L'idée était lancée !

Avec Bertrand Puard, l'auteur de CTRL+ALT+SUPPR et les éditions Casterman (avec qui nous étions partenaires pour accompagner la parution de ce roman), nous avons décidé de nous associer à nouveau pour vous proposer un rendez-vous inédit : Le journal des enfants (confinés) des livres.

Chaque dimanche, pendant toute la durée du confinement, nous éditerons un épisode écrit par l'un des jeunes (de 11 à 18 ans). À travers ce récit à plusieurs voix, chacun d'eux partagera son confinement. Il fera aussi appel à son imagination pour créer une histoire dans laquelle nous progresserons à la manière d'un feuilleton.

Le dernier chapitre sera celui du retour à la vie "normale" et nous fêterons ce renouveau avec la création d'un chapitre commun à tous les écrivains en herbe, et dont Bertrand Puard signera le dernier paragraphe. Le journal des enfants (confinés) des livres deviendra, enfin et tout simplement Le Journal des enfants des livres !

Pendant toute cette aventure, Bertrand Puard est le parrain de ce journal. Il prend le soin de lire et d'orienter de façon très discrète chaque adolescent dans l'écriture. Les réseaux sociaux de romanscasterman et Let's read, relaient aussi notre histoire qui va donc se créer sous vos yeux semaine après semaine... Et c'est parti !

Voici le premier chapitre signé Anna, 13 ans

Le Journal des enfants (confinés) des livres , Chapitre 1 by Franceinfo on Scribd

Et d'autres idées de lectures

Le conseil de Tom, 11 ans

Riverdale, The maple murders, tome 3, de Micol Ostow, éditions Hachette Jeunesse (octobre 2019)

"C'est l'histoire d'une fête qui n'a pas été célébrée depuis très longtemps dans une petite ville américaine qui s'appelle Riverdale. La dernière fois que cette fête avait été célébrée, 75 ans plus tôt, des habitants avaient mis quelque chose dans un tonneau de sirop d'érable, dans l'espoir que cette "surprise" soit découverte des dizaines d'années plus tard. Quand Jughead, l'un des personnages principaux, ouvre ce tonneau, il découvre des ossements humains ! Lui et ses amis vont enquêter pour savoir qui est ce cadavre et pourquoi il a été placé là.."



J'ai beaucoup aimé ce livre car il est captivant (il y a de l'action et plusieurs aventures). Il est parfois drôle, mais aussi dramatique car il raconte l'enquête d'un meurtre. J'ai aussi aimé ce livre car il n'y a pas un personnage principal mais toute une bande d'ados, des garçons et des filles très différents. Pour les fans de la série Riverdale, cette histoire est inédite, elle n'est pas dans la série (même si on retrouve les mêmes personnages).

"Riverdale, the maple murders", de M. Ostow (EDITIONS HACHETTE JEUNESSE)

Sur kibookin.fr

Dans les conseils de la semaine, le roman Parée pour percer, tu peux pas m'arrêter d'Angie Thomas dont l'entretien avec Les enfants des livres est à écouter ici.

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Les éditions BD se mobilisent pour divertir les jeunes

Bamboo éditions

Bamboo éditions vous proposent de lire gratuitement son Bamboo mag avec plein d' extraits de bandes dessinées, des articles, des interviews et vous trouverez aussi sur le site des idées de jeux et des coloriages à gogo !

BAMBOO MAG (BAMBOO EDITIONS)

Les éditions Dupuis

Les éditions Dupuis partagent chaque jour une surprise sur leurs réseaux sociaux : lecture gratuite, jeux concours, conseils de lecture... Et surtout, il y a même des albums complets disponibles, tous les lundis, ce serait dommage de passer à côté !

3 BD à lire en ligne !!! (EDITIONS DUPUIS)

Et n'oubliez pas de lire, relire, rerelire, rererelire.... les albums d'Asterix de René Goscinny et d'Albert Uderzo. Ce dernier nous a malheureusement quitté le 24 mars...

Astérix, Obélix, Idéfix... tristes ! (Astérix® - Obélix® - Idéfix® / 2020 © Les Editions Albert René /Goscinny - Uderzo)

Et surtout, restez bien chez vous, hauts les coeurs et bonnes lectures à tous !