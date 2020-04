Les enfants des livres. "Le journal des enfants (confinés) des livres", chapitre 5 !

Chapitre 5, "La chasse au trésor", illustration de Luc Desportes (LUC DESPORTES)

En cette période inédite de pandémie du Covid-19 et de confinement pour tous, "Les enfants des livres" sont sur le web, pour vous donner des idées de lecture et ils vous proposent de lire le cinquième chapitre de leur journal :

Le journal des enfants (confinés) des livres

Avec Bertrand Puard, romancier et auteur jeunesse, notre parrain pour ce Journal, et les sociaux romanscasterman et Let's read, qui relaient notre histoire, nous vous invitons à suivre, semaine après semaine, ce rendez-vous inédit.

Chaque dimanche, pendant toute la durée du confinement, Le journal des enfants (confinés) des livres propose un nouvel épisode écrit par l'un des jeunes de l'équipe des enfants des livres (de 11 à 18 ans).

La chasse au trésor est le titre que Luc Desportes a donné à son dessin, pour illustrer ce nouvel épisode... Et d'ailleurs, c'est parti pour lire le cinquième chapitre !

Voici le cinquième chapitre signé Tom, 11 ans

Le journal des enfants (con... by Franceinfo on Scribd

L'illustration dont parle Tom dans ce chapitre 5 de notre Journal des enfants (confinés) des livres est la couverture de la revue DONG ! Alors si vous souhaitez en savoir plus, Tom présente avec Lola et Malo, cette fameuse revue trimestrielle pour les 10-15 ans, DONG ! , en compagnie de Raphaële Botte, rédactrice en chef de la revue, et de l'autrice Marie Desplechin dans la chronique audio Les enfants des livres en podcast, ou en suivant ce lien.

DONG ! (Actes Sud Junior, illustrateur : S. Bailly)

La revue de reportages pour les collégiens vient déjà de publier son 6e numéro ! Au sommaire de ce DONG ! d'avril 2020 :

"La fille qui se sentait garçon", un reportage "En mode survie", on y retrouve aussi une nouvelle "Lettre coup de poing de Marie Desplechin à Greta Thunberg", et plein d'autres découvertes à explorer !

DONg! La revue de reportages pour les collégiens (ACTES SUD)

Et d'autres idées de lectures

Le conseil de Lilou, 17 ans :

Tiens bon de Nina LaCour, éditions Hugo Roman, collection New Way (octobre 2019 - à partir de 15 ans).

"Ce roman est une magnifique quête d’identité. Caitlin, une adolescente, cherche à se reconstruire après le suicide de sa meilleure amie, Ingrid. Elle traverse les phases du deuil, elle essaie de comprendre ce geste, elle se demande pourquoi elle n’a rien vu. Et la jeune fille ne sait plus où elle en est, ni qui elle est : elle n’a pas pu aider sa meilleure amie, avec qui elle faisait tout. Comment vivre désormais, privée d’une moitié d’elle-même ? La découverte d’un journal intime, laissé pour elle par Ingrid, lui permet de découvrir le désespoir profond de son amie.

C’est bouleversant, le lecteur accède à la pensée d’une jeune fille qui a du mal à vivre, mais qui essaie tout de même... Caitlin n’en est que plus triste et perdue de ne pas avoir réussi à voir... Malgré ce bouleversement majeur, la vie ne s’arrête pas autour de Caitlin. Et ce qui va l’aider à surmonter tout cela, c’est qu’elle se rend compte qu’elle n’est pas seule. Pas seule face au deuil, mais aussi pas seule face à la perte d’Ingrid. Le partage de cette tristesse et du souvenir de son amie lui permet finalement de faire face."

Je conseille ce livre car il est très émouvant, on se pose des questions sur l’amitié, sur l’attention que l’on porte aux gens autour de nous. Il m’a fait réfléchir aux personnes qui souffrent, et je me suis demandée si, à la place de Caitlin, j’aurais réussi à voir que mon amie était en danger. Cette histoire est aussi encourageante, car elle montre que l’on n'est jamais seul, même face à la mort d’un être cher. Lilou, 17 ans

"Tiens bon" de Nina Lacour (HUGO NEW WAY)

Sur kibookin.fr

Retrouvez ce roman de Nina LaCour dans les conseils "lus et recommandés" de kibookin avec plein d'autres idées de roman ados. Plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à soi !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Pour les plus jeunes, direction le Sud avec...

Geronimo Stilton, sur une idée originale d'Elisabetta Dami, éditions Albin Michel jeunesse (à partir de 7 ans). Comment ne pas tomber sous le charme de l'irrésistible souris avec son message posté sur les réseaux sociaux ?

Toute la collection des aventures "made in" Italie du journaliste et rédacteur de L’Écho du rongeur, est à lire et relire... Et patience, on vous le dit en primeur, une nouvelle série arrivera avec l'été !

En attendant de découvrir Sur l'île des derniers dinosaures où Geronimo est envoyé en mission top secrète, et pour patienter, vous pouvez d'ores et déjà lire des extraits exclusifs en allant sur le compte Instagram, dans la story Avant-première ou cliquer directement sur ce lien. Vous pouvez aussi aller sur le site particulier de Geronimo Stilton pour y trouver toutes sortes d'activités pour vous changer les idées !

"Geronimo Stilton, sur les traces du T-Rex" (ALBIN MICHEL JEUNESSE)

La cuisine des Enfants : recettes et découvertes autour de la Méditerranée, les éditions Bonhomme de Chemin

Des idées de recettes pleines de soleil d'abord à lire, puis à faire et enfin à déguster ! Il faudra sans doute un peu d'aide de la part des parents, ou des grands frères et soeurs, mais ça vaut le coup pour savourer en famille des baklavas de Turquie, des behgrirs du Maroc ou encore un bon gaspacho andalou !

Bonhomme de Chemin c'est aussi, en attendant, une autre façon de voyager avec plus de 50 autres albums qui accompagnent les plus jeunes à la découverte du monde et de ses différentes cultures, à retrouver ici.

"La cuisine des Enfants : recettes et découvertes autour de la Méditerranée" (Les éditions Bonhomme de chemin)

Et voici une dernière jolie idée d'album à lire dans la collection Ana Ana, de Dominique Roques et Alexis Dormal, aux éditions Dargaud jeunesse (tome 15). Vous verrez, ils sont complètement craquants ces Doudous libraires et vous allez adorer vous perdre avec eux dans les rayons de cette magnifique librairie !

"Ana Ana, Les doudous libraires", tome 15, D. Roques et A. Dormal (DARGAUD JEUNESSE)

Car bien sûr on soutient nos chères librairies !

Même si nous allons vers un déconfinement des librairies aussi le 11 mai, comme le rapporte cet article de franceinfo.fr, il est important plus que jamais de continuer à aider les libraires. C'est notamment possible avec le site Je soutiens ma librairie, et on peut aussi retrouver les librairies qui proposent le "click & collect" sur une carte publiée par le journal spécialisé Livres Hebdo.

Et surtout, restez bien chez vous, hauts les coeurs et bonnes lectures à tous !