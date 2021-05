Le retour très progressif des touristes à Paris : "Après un an, cela fait plaisir"

Et si la saison touristique commençait vraiment maintenant ? Avec la réouverture des musées, des commerces et des restaurants, les professionnels du secteur remarquent un réveil de l'activité après l'arrêt imposé par la pandémie de Covid-19. Le beau temps y est également pour quelque chose. Même si, pour le moment, ce sont surtout des touristes français qui s'offrent un week-end, à Paris par exemple, dimanche 30 mai.

Une certaine effervescence est revenue

Au pied de la tour Eiffel, c'est le retour d'une certaine effervescence touristique : vendeurs à la sauvette, couples bras-dessus, bras-dessous, odeurs de crêpes et de gaufres. Il ne manque plus qu'un air d'accordéon pour parfaire la carte postale. "On va pouvoir voyager un petit peu, même si cela reste en France, sourit Jessy, venue depuis Strasbourg passer quelques jours à Paris. Cela fait du bien de voir autre chose : la tour Eiffel et les alentours, les parcs et les terrasses. Boire un café et aller boire un verre, c'est sympa !"

La réouverture des restaurants a encouragé beaucoup de touristes à faire le déplacement à Paris ce week-end. Irina et ses amis viennent du Morbihan : "Le couvre-feu qui passe à 21 heures m'a motivée parce qu'avec celui fixé à 18 heures, je ne voyais pas trop l'intérêt de bouger", indique-t-elle.

"Maintenant les bars restent ouverts au moins le midi, ça motive !" Irina à franceinfo

Il s'agit pour l'essentiel de touristes français. Mais aussi trouve-t-on quelques Belges, comme ce jeune couple. Lorenzo et Carmela passent le week-end à Paris pour fêter l'anniversaire du premier. "Le temps est au rendez vous, donc c'est parfait", explique Carmela, ravie. "On a bien profité de ce beau week-end, complète Lorenzo. Les gens sont tous dehors, donc après un an, cela fait plaisir de revivre."

L'activité touristique reprend petit à petit même si dans ces quartiers touristiques, ce sont surtout les Américains, les Chinois ou les Brésiliens qui font vivre les commerçants. Or l'entrée en France leur est interdite. Alors autour de la tour Eiffel, les terrasses sont au trois quarts vides. "À part quelques Belges qui sont descendus, on a réussi à avoir deux Américains qui sont passés par Zurich et qui ont loué une voiture pour descendre à Paris après et c'est tout ce qu'il y a", soupire Jérémy, gérant du Rib Café.

"Il faut encore un peu de patience. Mais bon, on n'est plus à cela près ! On s'accroche et on fait le travail comme on peut." Jérémy à franceinfo

Jérémy mise maintenant sur un allégement des restrictions d'entrée sur le territoire français et sur la réouverture de la tour Eiffel, prévue le 16 juillet.