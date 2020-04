Le Pr Raoult "est un homme de grande puissance et de grand talent", a réagi Bernard Tapie, après la rencontre du chercheur avec Emmanuel Macron

Bernard Tapie a salué sur franceinfo la rencontre entre Emmanuel Macron et le professeur Didier Raoult à Marseille le 9 avril.

Le professeur Didier Raoult a un "historique" qui "plaide en sa faveur, je ne parle pas des rumeurs, je parle de ce qu'il représente dans le monde entier où il est reconnu comme un homme de grande puissance et de grand talent", a réagi jeudi 9 avril sur franceinfo, l'homme d'affaires Bernard Tapie, qui salue la rencontre entre Emmanuel Macron et Didier Raoult à Marseille.

Le Pr Didier Raoult qui dirige l'IHU, l'institut hospitalo-universitaire de Marseille, défend l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour soigner les malades atteints du Covid-19, une position controversée et dénoncée par d'autres chercheurs.

"J'ai trois amis sur Marseille et Nice qui ont été traités, ils sont sortis au bout de quatre à cinq jours", a ajouté Bernard Tapie. "J'ai simplement le constat d'un malade potentiel et à qui je pose la question, si vous avez la malchance d'être contaminé par le virus, on vous propose quoi comme solution ? De l'Efferalgan en attendant que, soit ça passe, soit on vous amène en réanimation".

"C'est un traitement qui a été appliqué en Chine, aux Etats-Unis, je ne suis pas en train de vous dire que ce sera le meilleur traitement pour les dix ans qui viennent, je suis en train de vous dire que si vous avez cette maladie, vous repartez avec votre Doliprane ou vous tentez le coup ?", a-t-il lancé.

Bernard Tapie confiné avec sa femme près de Paris

Interrogé sur son confinement, Bernard Tapie a répondu qu'il était "très heureux" et confiné avec sa femme, "elle a trouvé un cuisinier et moi j'ai trouvé une femme de ménage, le cuisinier c'est moi, la femme de ménage, c'est elle, on est tous les deux à 25 km de Paris dans une petite maison que j'ai à côté de Brie-Comte Robert", a-t-il confié.