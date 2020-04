DIRECT. Coronavirus : les Etats-Unis enregistrent un deuxième jour record à plus de 2 000 morts en 24 heures

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Après des semaines de divisions, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour la première fois aujourd'hui. Deux projets de texte concurrents sont en débat : le premier, initié par la Tunisie, demande "une action internationale urgente, coordonnée et unie pour limiter l'impact du Covid-19". Le deuxième, centré sur un soutien à une "cessation des hostilités" pour lutter contre la pandémie et sur une "pause humanitaire", est proposé par la France.

: Lors de son entretien à France 2 hier, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a affirmé qu'Air France bénéficiera d'un "soutien massif" de la part de l'Etat, a assuré Bruno Le Maire. "Nous voulons à tout prix préserver cette compagnie aérienne qui est un fleuron industriel français", a-t-il assuré.



: Le nombre de passagers transportés par le groupe Air France-KLM s'est effondré de 56,6% en mars, par rapport à la même période il y a un an, a annoncé le groupe. Pour avril et mai 2020, le transporteur prévoit "que plus de 90% de la capacité prévue sera suspendue" en raison des restrictions de voyage imposées au niveau mondial.

: A quoi faut-il s'attendre pour le discours d'Emmanuel Macron lundi ? Selon des informations du Parisien, citant un ministre, le président "prépare un discours fondateur qui acterait la fin du confinement, marquerait le début d'une nouvelle ère et s'accompagnerait de grandes annonces, potentiellement la suppression de certaines réformes."









(LUDOVIC MARIN / AFP)



: Bonjour Le déplacement pour l’assistance aux personnes vulnérables fait partie des motifs autorisés durant le confinement. Néanmoins, il est recommandé de ne pas multiplier les sorties quotidiennes, notamment dans l'intérêt de votre santé et de celle de votre mère.

: Ma maman a 94 ans , elle est seule et se déplace uniquement en fauteuil roulant, je vais la voir plusieurs fois par jour.ai-je le droit de dîner avec elle

: Une fois le pic franchi, la victoire contre le virus sera loin d’être acquise. En l'absence de vaccin, il faudrait en moyenne que les deux tiers de la population soient immunisés pour que l'épidémie disparaisse. Or, selon une estimation de l'Imperial College de Londres, au 28 mars, date envisagée au début du confinement comme possible pic, seulement 1 à 7% des Français avaient été infectés.

: "Quand vous mettez en place des mesures de confinement, vous ne voyez pas leur efficacité tout de suite."



Les chercheurs scrutent les chiffres des nouvelles hospitalisations et des nouveaux décès dans l’espoir d’y déceler un pic. Des données plus parlantes que l’évolution du nombre de nouveaux cas puisque la France a récemment décidé d’augmenter le nombre de tests. Explications dans notre article.



: "Le pic épidémique n’est pas encore atteint", martèlent les autorités. Confinée depuis le 17 mars, la France espère franchir au plus vite ce cap qui marquerait le recul de l’épidémie de coronavirus. Pour calculer un pic épidémique, les scientifiques utilisent des modèles mathématiques. Mais dans le cas cette nouvelle maladie, la tâche n’est pas aisée. Plusieurs paramètres restent inconnus pour l’heure, empêchant de prévoir avec précision l’évolution de l’épidémie.









(LUDOVIC MARIN / AFP)



: "Tout est loin d'être terminé, les gens dans la rue, la liesse, la libération de Wuhan, ce n'est pas pour maintenant (...) Les gens ont toujours un petit peu d'appréhension, ils sont restés chez eux depuis tellement longtemps qu'ils n'osent plus trop sortir."





Le correspondant de France Télévisions rappelle que le confinement à Wuhan a été très strict, avec interdiction pendant 76 jours de sortir de chez soi. "Les gens sont marqués par cette tragédie", décrit-il sur franceinfo.

: Depuis le début du confinement, 5 000 masques en tissu sont produits chaque jour par les détenus dans 140 prisons françaises. Les détenus sont payés six euros de l'heure. Il y a eu beaucoup de volontaires, "plus que de postes proposés", assure le directeur de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des détenus.









(MAXPP)

: La Commission européenne invite les Etats membres à prolonger jusqu'au 15 mai l'interdiction des voyages non essentiels vers l'UE. Cette fermeture des frontières extérieures de l'Union et de l'espace Schengen compte un certain nombre d'exceptions (ressortissants européens et leur famille, résidents de longue date, diplomates, personnel soignant...). Cette mesure concerne 30 pays au total, en comptant la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

: La pandémie de Covid-19 fait toujours la une des quotidiens. Aujourd'hui, plusieurs journaux s'interrogent sur la sortie de confinement et sur les pistes de traçage. "Tous pistés ?", s'interroge La Dépêche. Le Dauphiné consacre un dossier sur le sujet et sur ses critiques.









: La ville de Grenoble a pris un arrêté limitant les horaires de bricolage ou de jardinage. L'objectif est de permettre aux personnels travaillant de nuit, et notamment les soignants, de pouvoir se reposer en journée de confinement, rapporte France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

: "Ne politisez pas le virus. Pas besoin d'utiliser le Covid pour marquer des points politiques."



L'Organisation mondiale de la santé, accusée par Donald Trump d'être trop proche de la Chine et de mal gérer la pandémie, a appelé à ne pas "jouer avec le feu". Les Echos reviennent sur les raisons des critiques émises par le président américain.









(AFP)

: Emmanuel Macron n'a "pas cherché à provoquer" un attroupement quand il s'est rendu mardi à Pantin (Seine-Saint-Denis) et a salué des passants, a défendu Sibeth Ndiaye, la porte parole du gouvernement. Ce déplacement avait suscité un regroupement autour du chef de l'Etat contraire à la distanciation requise contre le coronavirus.















(GONZALO FUENTES / AFP)



: Un actif français sur cinq pratique le télétravail à temps plein, selon une étude Odoxa-Adviso Partners réalisée pour franceinfo, France Bleu et Challenges. Le Covid-19 a accentué les inégalités : les cadres ont pu conserver leur travail et l’exercer en télétravail, mais les catégories populaires ont perdu leur emploi ou doivent l'exercer en présentiel, souligne l'étude.









(BARBARA GINDL / APA)



: Bonjour @Mat Le monde entier se prépare à une profonde récession, notamment aux Etats-Unis, le pays le plus touché en nombre de cas recensés. Le Covid-19 a placé plus de la moitié de l'humanité en quarantaine et des "secteurs entiers des économies nationales ont été fermés" ou "directement touchés" par l'arrêt de l'activité, selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les échanges commerciaux devraient accuser une baisse à "deux chiffres" dans "presque toutes les régions" de la planète et une contraction du commerce "probablement supérieure" à celle causée par la crise financière mondiale de 2008-2009. Explications dans notre article.







: La France est entrée en récession. Qu'en est-il des autres pays du monde ?

: "Les banques européennes sont beaucoup plus solides qu'elles ne l'étaient en 2008. Leur ratio de capitaux propres a pratiquement doublé. Leur cadre réglementaire a été renforcé et leurs superviseurs sont bien plus vigilants et scrupuleux qu'ils ne l'étaient à l'époque."





Dans un entretien au Parisien, la présidente de la BCE rassure les épargnants et assure qu'il n'y a pas de risque de "faillite" des banques.







(Elmar Kremser / SVEN SIMON /dpa Picture-Alliance)

: Les Etats-Unis vont bloquer les exportations de respirateurs, masques et gants, afin de déterminer si ces produits doivent être d'abord conservés dans le pays, ont annoncé deux agences fédérales. Des gouverneurs, maires et médecins sonnent l'alerte depuis plusieurs semaines sur la pénurie de matériel de protection pour le personnel médical et les travailleurs.







(REUTERS)

: Alors que le nombre de morts approche les 90 000 personnes dans le monde, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) se retrouve au centre d'une polémique, accusée par Donald Trump de s'être "plantée" avec la Chine. Face aux attaques, Emmanuel Macron a pris la défense de l'agence onusienne et a "réaffirmé sa confiance dans l'institution, qu'il refuse de voir enfermée dans cette guerre entre Chine et Etats-Unis", a indiqué l'Elysée.

: "La France explore de très nombreuses solutions (...). Il ne faut en aucun cas préjuger la faisabilité de ces techniques, ni même leur utilité."



La garde des Sceaux Nicole Belloubet a assuré qu'elle serait "particulièrement vigilante" sur le respect des libertés publiques, si le gouvernement décidait d'avoir recours aux techniques de traçage des données des téléphones pour lutter contre le Covid-19.

: On commence cette journée par le point sur l'actualité :



• Le confinement de la population va être prolongé en France au-delà du 15 avril. Voici cinq signes qui montrent que le déconfinement n'est pas pour demain... ni pour après-demain.



• L'épidémie de coronavirus a officiellement plongé la France en récession. La Banque de France a estimé que le PIB s'était effondré de 6% de janvier à mars, soit la pire performance trimestrielle depuis 1945.



• Les Etats-Unis ont enregistré pour la deuxième journée consécutive, mercredi, près de 2 000 morts. Il s'agit une fois de plus du pire bilan quotidien dans le monde depuis le début de la pandémie.



• Bernie Sanders a abandonné la course à la Maison Blanche tout en promettant de travailler avec Joe Biden, désormais vainqueur assuré de la primaire démocrate.