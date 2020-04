Coronavirus : l'état de santé de Boris Johnson "s'améliore"

Le dirigeant conservateur est toujours en soins intensifs, mais il peut "s'asseoir sur son lit" et "parler" avec les soignants, selon le ministre des Finances britannique.

franceinfo avec AFP et Reuters

Boris Johnson respire mieux. L'état de santé du Premier ministre britannique, contaminé par le Covid-19 et en soins intensifs depuis lundi, "s'améliore", a annoncé le ministre des Finances mercredi 8 avril lors de la conférence quotidienne du gouvernement. Le dirigeant conservateur est toujours en soins intensifs, mais il peut "s'asseoir sur son lit" et "parler" avec les soignants, a déclaré le ministre Rishi Sunak.

Testé positif auCovid-19 le 26 mars, Boris Johnson a été admis dimanche soir à l'hôpital St Thomas de Londres en raison d'une fièvre élevée et de toux persistantes, et transféré le lendemain dans une unité de soins intensifs de l'établissement à la suite d'une détérioration de son état de santé. Le Premier ministre a eu besoin d'un apport en oxygène à la suite de complications liées à sa contamination au coronavirus mais n'a pas été placé sous respirateur, a indiqué l'exécutif.

"Il a bon moral"

"Le Premier ministre reste cliniquement stable et répond au traitement. Il continue d'être soigné dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital St Thomas. Il a bon moral", a déclaré son porte-parole à la presse mercredi matin. Boris Johnson a demandé lundi au secrétaire au Foreign Office, Dominic Raab, de le représenter partout "où cela est nécessaire".

Si le chef de la diplomatie britannique assure la gestion des affaires courantes, les décisions majeures sont toujours du ressort de Boris Johnson, qui peut seul par exemple décider d'une levée du confinement.

Le Royaume-Uni est entré, selon les scientifiques, dans la phase la plus meurtrière de la pandémie. Selon le dernier bilan fourni mercredi par les autorités sanitaires, le nombre de décès dans le pays a augmenté de 938 en 24 heures, à 7 097, sa plus forte hausse quotidienne.