Le maire de Cannes ouvre le Palais des festivals aux SDF et ne souhaite pas fermer la Croisette

"On a beaucoup verbalisé lors de la mise en place du dispositif. Et aujourd'hui, on constate quand même une discipline", se félicite David Lisnard.

Le Palais des festivals a été ouvert pour accueillir les SDF en pleine épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi 20 mars sur franceinfo le maire de Cannes David Lisnard. Il estime que garantir la sécurité sanitaire fait partie des missions des maires, tout comme assurer le service d'eau potable. Par ailleurs, le maire n'envisage pas d'interdire l'accès à la Croisette pour le moment, mais des policiers y veillent au respect des règles.

>> Covid-19 : suivez les dernières informations sur l'épidémie dans notre direct

"Je viens d'ouvrir le Palais des festivals et des congrès pour créer un deuxième centre sécurisé et aux normes d'hygiène des SDF pour qu'ils ne soient plus dans la rue, à la fois pour les protéger eux, mais aussi pour protéger toute population de la propagation du virus", a déclaré David Lisnard. Pour lui, cela fait partie des missions du maire en temps de crise.

Ne pas ajouter "une crise d'hygène" à la crise sanitaire

"Le boulot des maires aujourd'hui" c'est notamment de garantir "le service d'eau potable". "Imaginez qu'on n'ait pas d'eau potable quand on est confinés chez nous. Ils garantissent [aussi] la collecte des déchets. Imaginez que l'on ajoute une crise d'hygiène et sanitaire à la crise sanitaire que l'on connaît déjà. Ils garantissent (…) les services funéraires", détaille-t-il.

Interrogé sur le respect des règles de confinement dans sa ville, le maire de Cannes indique que "pour l'instant, sur la Croisette, on n'a pas de problème particulier. La police est très présente. On a beaucoup verbalisé lors de la mise en place du dispositif. Et aujourd'hui, on constate quand même une discipline."

Vous n'avez pas à être sur la Croisette si vous n'habitez pas à côté, donc ceux qui viennent de loin sont verbalisés. Ceux qui viennent faire sortir leurs chiens, tant que les textes l'autorisent, ils ne sont pas verbalisés.David Lisnard, le maire de Cannesà franceinfo

Il n'estime donc pas nécessaire d'interdire l'accès à la Croisette, comme a pu le faire le maire de Nice avec la promenade des Anglais. "C'est du pragmatisme", d'après lui. "Je comprends que dans une ville, on ferme une grande promenade, et que dans une autre, ce ne soit pas nécessaire."

>> Tour de France des interdictions préfectorales de déplacement.

En revanche l'accès au plages est condamné, avait annoncé le maire sur son compte Twitter.