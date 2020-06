Le Kiosque à journaux : la liberté retrouvée dans les Unes de la presse régionale

C'est un vent de liberté qui souffle sur vos Unes mardi 2 juin. "'Enfin libres', titre La Montagne. Restaurants, cafés, lycées, salles de sport, casinos, piscines, salles de spectacle, campings, ceux qui ouvrent et ceux qui n'ouvrent pas, c'est le dossier du journal régional. Le Courrier Picard parle du 'premier jour d'une nouvelle vie'. 'Le jour tant attendu', renchérit Le Bien Public", détaille Samuel Étienne.

"La liberté redevient la règle"

Le journaliste note également la jolie Une de L'Ardennais qui titre avec un simple "Enfin !". "Le Dauphiné Libéré résume tout ça par un 'La liberté redevient la règle' comme titre, après des mois de restrictions et d'interdictions. Il y a également beaucoup de Unes sur la réouverture des terrasses des restaurants et des bars. Monaco matin titre avec un simple et alléchant 'À table !'", conclut Samuel Étienne.



