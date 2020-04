Le décryptage éco. Les supermarchés Carrefour profitent du confinement

Une cliente d'un magasin de grande distribution Carrefour charge sa voiture de victuailles à Caen (Calvados). (OLIVIER DUC / FRANCE-BLEU BASSE-NORMANDIE)

Ce n’est pas une surprise : le confinement profite au secteur agroalimentaire. Un des grands gagnants est Carrefour : ses ventes ont bondi au premier trimestre. Presque 8% de chiffres d'affaires en plus, rien que pour les trois premiers mois de l’année !

Avec le confinement, les Français se sont rués dans les grandes surfaces pour faire des réserves de pâtes, de farine, de riz. Carrefour a bénéficié à plein de ces achats de précaution, qui ont surtout concerné l’alimentaire dont les ventes ont progressé de 10%, c’est beaucoup. Mais pour le groupe, ces bons résultats tiennent surtout au plan de restructuration engagé l’an dernier. Ce plan visait à diminuer les surfaces de vente, notamment en réduisant la part des hypermarchés, situés en périphérie des villes pour privilégier des magasins plus petits, de proximité. Et là aussi, le contexte de l’épidémie a aidé : parce que la limitation de déplacement d’un kilomètre imposé par le confinement a poussé les clients à aller plutôt dans les Carrefour, plus petits, près de chez eux.

Les achats en ligne ont progressé

Les Français ont massivement commandé sur le web pour se faire livrer leurs courses. En mars, Carrefour a enregistré des hausses de plus de 45% sur ses ventes en ligne. Certains jours, au début du confinement, il y a eu jusqu’à plus de 20 000 connexions sur le site. C’est six à sept fois plus qu’en temps normal. L’enseigne était plutôt en retard sur le numérique, cette crise lui permet d’accélérer ses services en ligne. Pareil pour le drive qui marche très fort en ce moment sachant que toutes ces habitudes de consommation devraient perdurer après la fin du confinement.

Carrefour devrait verser la prime de 1 000 euros

Nous avons posé la question au groupe Carrefour, et la réponse a été très claire : on nous a assuré que les 85 000 employés qui auront travaillé sur site pendant la crise seront bien récompensés. Personnels de caisse, agents en rayon, livreurs, salariés des entrepôts, des magasins, des drives, etc. tous recevront, sans distinction, une prime de 1 000 euros non imposable et sans cotisations. Et qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, Carrefour dit qu’il n’y aura pas de calcul au prorata. Les employés concernés recevront cette prime sur leur fiche de paie du mois de mai.