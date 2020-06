Le casse-tête de la réouverture des piscines avant la saison estivale

Depuis le 2 juin, les piscines municipales et bases nautiques sont, théoriquement, de nouveau accessibles dans les zones vertes et le seront dès le 22 juin dans les départements classés orange. Une réouverture contraignante qui se fait sous conditions strictes et selon un protocole sanitaire émis par le ministère des sports.

26 sites pilotes

Ce sont les préfectures qui décident de l'ouverture ou non des centres nautiques. En France, 26 bassins ont été sélectionnés pour expérimenter des protocoles sanitaires qui serviront aux autres piscines municipales. Le calendrier d'ouverture des piscines dépend aussi de la taille des structures, les plus grandes ouvriront plus tard.

Des contraintes techniques

A Mulhouse, les bassins n'ont pas accueilli de nageurs depuis deux mois et demi. Dans ce stade nautique, l'un des plus grands de France, les agents techniques s'affairent au nettoyage complet du site. Il s'agit de vidanger, analyser et traiter l'eau. "On est sur un équipement qui fait pratiquement sept hectares, sur un bassin couvert de vingt-cinq mètres c'est beaucoup plus facile de remettre en service en huit ou quinze jours", précise Denis Verger, responsable technique des équipements nautiques M2A. Les agents techniques de la piscine de Mulhouse nettoient les bassins (France 3 Grand Est)

L'accueil des baigneurs et le respect des mesures sanitaires

D'autres questions se posent sur les lignes de conduite à adopter. Faut-il ouvrir les vestiaires ? Comment appliquer la distanciation sociale dans le cadre de l'accès aux casiers ? Combien d'usagers accueillir en même temps ? Ici encore, les responsables de la piscine de Mulhouse planchent sur une nouvelle organisation. "Pas de file d'attente.... donc on va mettre en place des inscriptions avec des paiements en ligne ainsi que des créneaux horaires pour ne pas s'installer toute la journée", explique Thierry Estèbe, chef du service patrimoine nautique M2A.

Quatre mètres carrés par baigneur

A Rouen, le masque est obligatoire pour entrer dans l'établissement. Dans les vestiaires du centre nautique, un fléchage au sol indique aux nageurs le sens de circulation. Des douches et toilettes ont été condamnées pour assurer la distanciation. Une limitation qui implique une restriction des entrées. "On pourra accueillir cinquante personnes par jour au lieu de cent cinquante", assure la responsable de la piscine. Dans les bassins aussi le protocole sanitaire s'impose.

Lignes d'eau du bassin de Montauban (France 3 Occitanie)

A la piscine de Saint-Vallier dans la Drôme, le personnel met tout en en oeuvre pour accueillir au plus vite les amateurs de natation. "Les recommandations nous demandent un minimum de quatre mètres carrés par baigneur, mais nous on a préféré laisser huit mètres carrés par personne", souligne Christophe Schmitt, directeur des piscines Porte-DrômArdèche.