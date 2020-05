Réservation d'un créneau horaire, lavage des mains... Les nouvelles règles pour la réouverture des piscines

Alors que la date de la deuxième phase du déconfinement approche, une vingtaine de piscines "laboratoires" vont être choisies pour une ouverture anticipée avec un protocole sanitaire très précis.

Le ministère des Sports va sélectionner une vingtaine de piscines en France métropolitaine et en outre-mer pour une ouverture anticipée, peut-être dès le 2 juin, date du début de la deuxième phase du déconfinement. Ces établissements vont servir de "laboratoires" avec un protocole sanitaire bien précis que franceinfo s'est procuré.

Des créneaux spécifiques après réservation en ligne

Il faudra notamment réserver une ligne à l'avance, pour une session d'une heure et demie, soit en prévente à l'accueil de la piscine, soit sur internet. En fonction du créneau choisi, un bracelet bleu, jaune ou vert sera distribué au baigneur. Avec ce système, il y aura quatre fois moins de baigneurs que d'habitude. Dans les couloirs des piscines, un sens de circulation sera mis en place.

L'accès aux bassins par vagues d'une douzaine de nageurs

Les vestiaires collectifs resteront fermés. Il y aura des cabines pour se déshabiller, et d'autres pour se rhabiller. Un casier sur deux sera condamné, tout comme les douches. Les sèche-cheveux seront retirés. Le lavage des mains sera obligatoire avant de plonger dans l'eau, et l'accès aux bassins se fera par vagues d'une douzaine de personnes. Cela permettra de ne pas dépasser la fréquentation maximale d'un baigneur pour deux mètres carrés. Enfin, les jacuzzis et les pataugeoires resteront fermés.