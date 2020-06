Le billet sciences. Comment se relève-t-on du coronavirus ?

Une consultation médicaledans un gymnase à Dunkerque (Nord). Photo d'illustration. (WINNY CLARET / FRANCE-BLEU NORD / RADIO FRANCE)

Certains patients atteints par des formes moins graves du coronavirus viennent de créer un collectif. Ils rassemblent des groupes nés sur Facebook et viennent même de publier une tribune dans le Journal du Dimanche.

Ces patients sont plus de mille à dire qu'ils se sentent comme des malades fantômes, oubliés des statistiques hospitalières. Et pour cause, ils ne sont pas passés par l'hôpital, ils se sont signalés auprès de leur médecin généraliste, qui les considère comme guéris, surtout après des tests PCR négatifs. Pourtant, ils souffrent encore. Même plusieurs semaines après avoir commencé à tousser ou à avoir de la fièvre, ils ont des symptômes récurrents ou nouveaux.

Les pathologies sont multiples(...)avec un point commun: un épuisement terrassant et invalidant tribune collectif malades covid

Une fatigue persistante

Ils souffrent de troubles respiratoires, de douleurs musculaires, articulaires, de diarrhées mais surtout ils ont un point commun : une fatigue persistante. Un symptôme qui s’appelle l’asthénie et que l’on retrouve aussi chez des personnes qui ont souffert de maladie virale comme la mononucléose. Mais il est difficile de savoir si ces symptômes viennent du virus ou si ce sont des conséquences du confinement et du stress qu’il leur a apporté. On sait cependant que des survivants du Sras de 2003 ont gardé des séquelles pulmonaires même 15 ans avoir été malades, ainsi que des troubles musculo-squelettiques et une fatigue chronique jusqu'à quatre ans après avoir été hospitalisés.

Des séquelles sur les formes graves du Covid-19

On ne connait cette maladie que depuis six mois, il est donc trop tôt pour avoir des données de long terme mais il y a déjà des études sur des patients qui ont eu des formes graves de la maladie et qui sont passés par l’hôpital. Ils peuvent garder des séquelles, et pas seulement des traitements en réanimation qui sont lourds et durs à supporter, mais bien à cause du virus qui a attaqué leurs poumons, leur cœur, leurs reins, leur système nerveux. Une étude publiée dans la revue Journal of American Medicine Association, Jama, et faite auprès de 412 patients hospitalisés à Wuhan montre que 82 d’entre eux gardaient des lésions cardiaques. Plus près de nous, le CHU de Tours a rappelé 150 patients Covid-19 passés par ses services. 40% souffraient encore de perte de goût ou de l’odorat plus d’un mois après leur sortie. Pour les formes bénignes, il est encore trop tôt pour savoir les conséquences mais comme ce sont 80% des cas de la maladie, les autorités de santé recommandent aux médecins généralistes de rester attentifs.