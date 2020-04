Laver ses masques en tissu, utiliser un filtre à café et une fausse information sur le déconfinement... Nos réponses à vos questions sur le coronavirus

Un masque recommandé par l'Afnor. (Illustration). (STÉPHANIE BERLU / FRANCE-INFO)

Comme les masques en papier, ceux en tissu sont à usage unique et ne doivent pas être porté plus de quatre heures pour rester efficace contre l'épidémie de coronavirus. Autrement dit, après être allé faire ses courses ou être sorti, votre masque doit aller à la machine à laver. Pour le programme : 60 degrés pendant au moins 30 minutes avec de la lessive évidemment, l’adoucissant n’est pas préconisé par l'Afnor, qui édite les normes RF et qui a publié un patron pour réaliser soi-même son masque en tissu.

>>> Suivez en direct les dernières informations sur l'épidémie de coronavirus

Une fois le lavage terminé, mettez votre tissu au sèche-linge si vous en avez un. Sinon utilisez un sèche-cheveux par exemple car il ne doit pas rester d’humidité dans les masques en tissu. Enfin, une fois qu’il est propre, il faut simplement vérifier qu’il n’a pas été abîmé. S’il a la moindre usure ou déformation, le masque doit être jeté car son efficacité n’est plus certaine.

Ne pas utiliser de filtre à café comme masque

Il est déconseillé d’utiliser des filtres à café ou à aspirateur parce qu’ils peuvent contenir des substances irritantes qui pourraient provoquer par exemple des crises d’asthme chez certaines personnes. Ce type de filtre n’a pas été conçu non plus laisser passer l’air pour respirer, ils sont donc plutôt à éviter.

Le gouvernement a commandé près de deux milliards de masques et les premières livraisons sont arrivées mais ces protections restent réquisitionnées jusqu’au 31 mai pour les professionnels de santé, suite au décret publié le 3 mars dernier. Les pharmaciens vont donc refuser de vous vendre un masque, même sur ordonnance.

Une fausse carte circule sur les réseaux sociaux

Depuis lundi soir, une carte de France est devenue virale en quelques heures. Elle est censée annoncer les dates d'un déconfinement progressif par régions sauf que tout est faux. Matignon a confirmé à franceinfo lundi soir que ce document ne vient pas de ses services.

Autre preuve qu'il s'agit d'une fake news : Il y a un le logo du ministère de la Défense qui ne s'appelle plus comme ça depuis bientôt trois ans. C'est désormais le ministère des Armées. Cette carte, totalement fausse, n’annonce donc pas les dates d’un déconfinement progressif en France.