La carte est très largement partagée lundi soir sur les réseaux sociaux et annonce que la France, coupée en trois zones, sortira du confinement à des dates différentes sauf que cette carte est entièrement fausse.

C'est une fake news de plus depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Lundi 6 avril, une carte de France circule énormément sur les réseaux sociaux. Elle affirme que le déconfinement aura lieu de manière progressive dans notre pays. Le document avance même les dates et les régions concernées. C'est faux. La Cellule Vrai du faux de franceinfo vous explique pourquoi.

Cette carte, devenue virale en quelques heures, est fausse. Les services du Premier ministre ont confirmé l'information à franceinfo. Malgré tout, sa diffusion se poursuit sur les réseaux sociaux. Le document a même été relayé brièvement par Cyril Hanouna dans son émission lundi soir. L'extrait vidéo n'était plus visible dans la soirée sur le site de Canal+.

Capture écran de la plateforme Canal + qui a rendu indisponible l'extrait où Cyril Hanouna a relayé la fausse carte. (CAPTURE ECRAN)

Cependant, plusieurs indices sur cette carte auraient pu mettre la puce à l’oreille pour comprendre qu'elle est fausse. D'abord, il y a le logo de la Drac des Hauts-de-France. On peut s’étonner de voir une Direction régionale des affaires culturelles mise en avant sur ce genre de dossier. Surtout, il y a un autre logo : celui du ministère de la Défense qui ne s'appelle plus comme ça depuis bientôt trois ans. C'est désormais le ministère des Armées. Cette carte est donc totalement fausse et n’annonce pas les dates d’un déconfinement progressif en France.